Acireale, microcar elettrica si ribalta in via Nazionale. Illesi i due occupanti

Foto di Vigili del fuoco Catania

Una microcar elettrica si è ribaltata in un sinistro autonomo avvenuto oggi pomeriggio in via Nazionale, nei pressi dello svincolo sud di Acireale, in provincia di Catania. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento locale. Quando i pompieri e i mezzi di soccorso sono arrivati sul posto i due occupanti avevano già lasciato l’abitacolo. In via precauzionale sono stati trasportati al Pronto soccorso dell’ospedale di Acireale. Ai vigili del fuoco è spettato il lavoro di messa in sicurezza del mezzo. Sul posto anche gli agenti della polizia municipale per i rilievi del caso.