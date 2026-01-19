Allerta meteo, ad Acireale evacuati i cittadini sulla costa

19/01/2026

Un’allerta meteo rossa per cui potrebbe non bastare restare in casa: almeno in certe zone, come ad Acireale, dov’è stata disposta l’evacuazione sulla costa. L’ordinanza, firmata dal sindaco Roberto Barbagallo, prevede che dalla mezzanotte di oggi e fino alle 8 di mercoledì, gli abitanti delle zone con pericolo di mareggiate lascino le loro abitazioni. Nello specifico, si tratta degli immobili nella frazione di Capo Mulini (in via Garitta, via Rapallo e lungomare Martinez) e Santa Maria La Scala (via Molino). Quanti non potessero provvedere a una sistemazione alternativa, possono contattare il Centro operativo comunale al numero 095895545 per ricevere assistenza.

