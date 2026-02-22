Aci Trezza, ruba al mercato ittico danneggiato dal ciclone Harry: arrestato

22/02/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Un intervento tempestivo dei carabinieri della stazione di Aci Castello ha consentito di sventare un furto in atto all’interno del mercato ittico di Aci Trezza e di arrestare in flagranza un 39enne residente ad Aci Castello. L’arresto è maturato nell’ambito dei servizi antisciacallaggio predisposti dalla compagnia carabinieri a seguito del passaggio del ciclone Harry, che ha interessato il territorio con gravi ripercussioni anche sulle attività commerciali e sulle strutture pubbliche. In particolare, nelle prime ore del mattino, una segnalazione al 112 ha informato i militari della presenza di un soggetto all’interno dell’area mercatale, attualmente dismessa proprio perché danneggiata dal ciclone.

Prontamente, è stata, quindi, attivata la pattuglia della stazione di Aci Castello che, rapidamente, ha raggiunto il posto, scorgendo un furgone che stava tentando di allontanarsi dall’area mercatale. I carabinieri, però, hanno subito fermato il mezzo e lo hanno sottoposto a controllo, scoprendo che, all’interno del vano di carico, erano state nascoste numerose grate in acciaio e un banco refrigerato in acciaio inox, rubati poco prima.

Gli accertamenti svolti nell’immediatezza hanno permesso di ricostruire l’azione delittuosa e di attribuire precise responsabilità al 39enne, già gravato da precedenti specifici per reati contro il patrimonio che, sulla base degli indizi raccolti, è stato arrestato e, su disposizione dell’autorità giudiziaria, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita all’avente diritto, evitando un danno economico significativo alla struttura mercatale.

