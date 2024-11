Acireale, operaio 41enne cade da un muretto e muore

Immagine generata con Intelligenza artificiale

Avrebbe sbattuto violentemente la testa, per questo sarebbe morto. In un cantiere che si trova in un casolare di Aci Platani, frazione di Acireale (in provincia di Catania), un operaio 41enne è morto dopo essere caduto da un muretto che delimita il torrente Lavinaio Platani. Secondo una prima ricostruzione, a fine turno l’uomo è precipitato da un muretto alto oltre tre metri, sul quale pare fosse seduto assieme ad altri operai, in attesa di un furgone per il loro rientro. In seguito alla caduta il 41enne avrebbe sbattuto violentemente la testa, cosa che avrebbe causato la morte. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, personale dello Spresal (Servizio prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro) dell’Azienda sanitaria provinciale (Asp) di Catania e vigili del fuoco.