Aci Catena, lanciano la droga da un furgone e da un balcone: due arresti

Un 23enne e un 54enne di Aci Catena (in provincia di Catania), entrambi incensurati, sono stati arrestati dai carabinieri in flagranza di reato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I due sono stati intercettati ieri pomeriggio, intorno alle 18, dall’equipaggio della pattuglia in via Sciarelle del comune di Acireale. I militari hanno notato un furgone bianco Dacia Dokker. Il conducente, quando si è accorto della gazzella, ha cambiato direzione di marcia, imboccando una strada secondaria per tentare di sfuggire al controllo.

Dopo un inseguimento per le vie del centro, il mezzo è stato bloccato in via Indirizzo ad Aci Catena da altre gazzelle dei carabinieri che erano intervenute in supporto. Durante la folle corsa, dal furgone è stato lanciato un involucro di cellophane con dentro dieci dosi di cocaina già confezionate per la vendita al dettaglio. L’autista del furgone è stato identificato per un 23enne di Aci Catena accompagnato da

una 18enne con lui convivente. Durante la perquisizione del mezzo, è stato trovato un borsello del 23enne con all’interno 900 euro ritenuti frutto dell’attività illecita. Di fronte ai militari, il 23enne si è assunto la responsabilità di quanto accaduto e la proprietà della sostanza stupefacente.

A questo punto, i carabinieri hanno proceduto alla perquisizione anche dell’abitazione dei due giovani. Nell’attesa che gli altri coinquilini aprissero la porta, i carabinieri hanno notato che un uomo, poi identificato per il 54enne, parente convivente dei due fermati, si è sporto dal balcone e ha lanciato un sacchetto nel terreno circostante. Recuperata la busta, all’interno i militari hanno trovato 64 grammi di marijuana, tre bilancini di precisione e il materiale necessario per il confezionamento delle singole dosi da vendere al dettaglio. Sia il 23enne che il 54enne sono stati arrestati e sottoposti all’obbligo di presentazione alla polizia.