Aci Catena, chiuso caseificio abusivo: sequestrati prodotti e latte

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Un caseificio con vari chili di prodotti ma del tutto abusivo: è stato scoperto dai carabinieri ad Aci Catena, nel Catanese. La struttura in periferia ha ricevuto un controllo dei militari, i quali hanno riscontrato la mancata registrazione dello stabilimento di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti. Al responsabile, un 47enne del posto, sono state elevate sanzioni per 4.500 euro. Oltre alla chiusura dell’attività e al sequestro di 280 chili di prodotti caseari e 100 litri di latte. Intanto, insieme al personale di Enel, i carabinieri hanno anche proseguito i controlli sugli allacci abusivi alla rete elettrica nel Catanese, denunciando il titolare di un bar, un 38enne residente a Misterbianco, il quale aveva collegato il proprio impianto elettrico all’illuminazione pubblica.