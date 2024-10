Aci Castello: ruba all’ex un Rolex e un bracciale con diamanti e rubini, poi gli chiede soldi in cambio

Avrebbe rubato oggetti di grande valore e poi avrebbe chiesto dei soldi in cambio. Ad Aci Castello, in provincia di Catania, un 48enne ha subìto il furto di un orologio Rolex dal valore di 25mila euro, un bracciale con diamanti e rubini da cinquemila, uno zaino in pelle firmato e diversi capi d’abbigliamento di valore. Ai carabinieri – allertati dalla denuncia dell’uomo – l’episodio è apparso da subito sospetto, visto che nella casa del 48enne non c’erano segni di effrazione; inoltre l’uomo avrebbe mostrato delle perplessità a proposito del coinvolgimento nella vicenda della sua ex compagna – una 43enne di Catania – che era anche una sua dipendente. Qualche giorno dopo il furto il 48enne avrebbe ricevuto dalla donna una strana richiesta di denaro: la 43enne avrebbe preteso un bonifico di diecimila euro per prestazioni lavorative, che però – a detta dell’uomo – le erano state già regolarmente saldate. Questo ha fatto pensare al 48enne che la richiesta di denaro della donna era il cosiddetto cavallo di ritorno per poter riavere gli oggetti di valore rubati.

Dopo aver aggiornato le forze dell’ordine, su loro consiglio l’uomo ha continuato a dialogare con la donna, così da farle dire esplicitamente da lui perché voleva quei soldi. Dopo poco sarebbe emerso che era lei ad avere ciò che era stato rubato al 48enne e che per restituirgli tutto avrebbe voluto in cambio diecimila euro. A quel punto i carabinieri hanno detto all’uomo di dare un appuntamento all’ex compagna vicino a un distributore di benzina ad Aci Castello, dove si sarebbero posizionati i militari per seguire la scena. Durante l’appuntamento la donna avrebbe ripetuto la sua richiesta, ma avrebbe fatto anche intendere che non aveva con sé gli oggetti dell’uomo. Nel momento in cui si stava allontanando, i carabinieri l’hanno fermata e assieme a lei sono andati a casa sua per una perquisizione.

In camera da letto i militari hanno trovato un trolley, dentro il quale hanno trovato tutti gli oggetti che erano stati sottratti all’uomo. La donna quindi è stata denunciata per ricettazione e per tentata estorsione. Gli oggetti rubati sono stati restituiti al proprietario.