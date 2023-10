Aci Castello, donna precipita dalla scogliera. A lavoro per salvarla ci sono i vigili del fuoco

Una donna è precipitata, per cause ancora da accertare, lungo la scogliera di Aci Castello. Il fatto è avvenuto dopo le 23 in via Angelo Musco, all’altezza del civico 31. Sul posto il 118, i carabinieri della compagnia di Acireale, la capitaneria di porto e i vigili del fuoco. A lavoro, per salvare la donna, ci sono i pompieri che stanno cercando di raggiungere la ferita, rimasta bloccata sugli scogli. Necessario, considerata l’altezza di circa 15 metri, l’utilizzo di un’autoscala.

Aggiornamento ore 01.03 del 19 ottobre 2023

La donna è stata salvata. Diagnosticato un trauma cranico e delle ferite al bacino e alla gamba sinistra. Per lei necessario il trasferimento, da parte del 118, all’ospedale Cannizzaro in codice rosso.

