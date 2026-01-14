Foto generica

Accoltellato nel Palermitano, 19enne in osservazione in ospedale

14/01/2026 di , Tempo di lettura 1 min

È in osservazione all’ospedale Villa Sofia di Palermo il palermitano di 19 anni, residente a Capaci, accoltellato ieri sera nel corso di una lite in piazza della Repubblica. Le ferite sono profonde ma non avrebbero provocato lesioni agli organi interni. Oggi sono previsti nuovi accertamenti.

Per tutta la notte i carabinieri hanno ascoltato alcuni giovani per cercare di risalire agli autori di quella che sembra una spedizione punitiva. Diversi ragazzi del quartiere Marinella si sono recati infatti da Palermo a Capaci. Tra i due gruppi ci sarebbe stato un primo scontro e lo stesso ferito aveva i segni di una precedente rissa. Prima la scazzottata in piazza De Amicis tra una ventina di giovani, poi l’inseguimento e il ferimento tra piazza della Repubblica e via Zima, nei pressi dell’abitazione del ragazzo ferito.

Dalla stessa categoria

