Marsala, proprietario di casa accoltella l’inquilino

Un uomo è stato accoltellato a Marsala, in provincia di Trapani. L’aggressione è avvenuta nella zona di via Mario Nuccio, in pieno centro della cittadina. Secondo quanto è stato ricostruito finora, sarebbe stato il proprietario di una casa a colpire vicino al volto un inquilino. Alla vittima dell’accoltellamento è stata diagnosticata una prognosi di cinque giorni.

Stando a quanto emerso l’aggressione sarebbe avvenuta proprio all’ingresso dell’appartamento. I fatti risalgono a qualche giorno fa ma la notizia è trapelata soltanto adesso. Dietro l’accoltellamento pare ci siano questioni di natura economica. Sull’episodio sono in corso delle indagini portate avanti dai carabinieri.