Foto d'archivio

Accoltellamento a Lipari, 34enne fermato per tentato omicidio

11/04/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Un pomeriggio di violenza ha scosso l’isola di Lipari. Sull’isola, infatti, un uomo di 34 anni, residente nel catanese, è stato fermato dai carabinieri con l’accusa di tentato omicidio. L’episodio è avvenuto ieri lungo una via del centro. Secondo le prime ricostruzioni, l’indagato avrebbe avuto un acceso diverbio con un coetaneo del luogo, culminato in un’aggressione fisica durante la quale la vittima è stata colpita all’addome con un fendente.

Grazie al tempestivo intervento dei militari, il presunto autore è stato rintracciato poco dopo. I rilievi sul posto hanno permesso di raccogliere testimonianze e prove fondamentali per ricostruire la dinamica del ferimento. La vittima, dopo le prime cure d’urgenza all’ospedale di Lipari, è stata trasferita in elisoccorso al Policlinico di Messina.

Sebbene abbia riportato ferite gravi, non sarebbe in pericolo di vita. L’aggressore è stato scortato dalla motovedetta dell’Arma fino alla terraferma e condotto nel carcere di Barcellona Pozzo di Gotto. Proseguono le indagini per chiarire il movente della lite e l’eventuale coinvolgimento di altri soggetti. 

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