Accoltella la moglie a Pachino: arrestato un 37enne

Un uomo di 37 anni, residente a Pachino (in provincia di Siracusa), è stato arrestato dai carabinieri in quanto accusato di maltrattamenti e violenze ai danni della moglie. La vittima è stata anche accoltellata dal marito che si sarebbe scagliato contro di lei nella mattinata di ieri. È stata la stessa donna ad andare al Pronto soccorso dell’ospedale per farsi curare. Poi la donna ha anche presentato una denuncia ai carabinieri. Alla fine degli accertamenti delle indagini, i militari hanno arrestato il 37enne.