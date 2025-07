Accattonaggio molesto al casello di San Gregorio: scatta il Daspo urbano per due donne

Per lungo tempo hanno disturbato gli automobilisti in transito al casello autostradale di San Gregorio, nei pressi di Catania, chiedendo denaro in modo insistente e molesto. Adesso, per due donne di origine romena, è scattato un provvedimento di divieto di accesso alle aree urbane (Dacur), firmato dal questore di Catania.

Le due sono state più volte sorprese dalla Stradale a stazionare a piedi in area autostradale, pretendendo il pagamento di 2 o addirittura 5 euro in cambio della consegna – del tutto indebita – del biglietto del pedaggio, in particolare ai conducenti sprovvisti di Telepass. Un comportamento che ha generato segnalazioni continue alla linea di emergenza e l’intervento degli agenti del comparto polizia Stradale Sicilia orientale.

«Una condotta che, oltre a violare il Codice della strada, ha rappresentato un serio pericolo per la sicurezza e la fluidità della viabilità autostradale – spiegano dalla questura di Catania – specie per gli utenti in arrivo dall’aeroporto e ignari della situazione». Le due donne erano diventate note per la loro capacità di sparire rapidamente e tornare con altrettanta facilità, rendendo difficile un controllo costante. Erano già state denunciate per truffa e nel tempo hanno collezionato ben 77 sanzioni amministrative per lo stesso comportamento. Con il Dacur ora in vigore, è fatto divieto assoluto per entrambe di frequentare o stazionare nella zona del casello.