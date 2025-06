Acate: 21enne tenta di uccidere un minorenne per un debito

Ad Acate (in provincia di Ragusa) un bracciante agricolo 21enne è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio nei confronti di un 17enne. Le indagini della polizia sono partite dopo una segnalazione arrivata alla sala operativa dalla guardia medica di Acate dove è arrivato un 17enne in gravissime condizioni fisiche, con evidenti ferite da arma da punta e taglio al torace. Il giovane ferito, un minorenne incensurato di origine tunisina regolare sul territorio nazionale (titolare di permesso di soggiorno per motivi familiari) è stato trasportato d’urgenza da un’ambulanza del 118 all’ospedale di Vittoria, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico, dopo che è stata rilevata la perforazione di un polmone. Il 17enne si trova ricoverato in prognosi riservata.

I poliziotti hanno avviato le indagini a conclusione delle quali hanno arrestato un 21enne anche lui di origine tunisina, incensurato ma irregolare sul territorio nazionale. Stando a quanto è stato ricostruito dagli investigatori, i due giovani, entrambi abitanti ad Acate, si sarebbero dati appuntamento per chiarire una questione relativa a un debito non saldato della vittima. In poco tempo, la discussione si sarebbe trasformata in un violento alterco, culminato con il ferimento del minore con un coltello. Nel corso della perquisizione nell’abitazione di Acate dove l’aggressore è stato rintracciato, è stato trovato e sequestrato un coltello a scatto di sangue. Per gli inquirenti, sarebbe questa l’arma utilizzata per il tentato omicidio. Espletate le formalità di rito, il 21enne è stato portato nella casa circondariale di Ragusa.