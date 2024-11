Dal 2021 abusava delle due figlie minorenni, arrestato un uomo a Sant’Agata di Militello

Foto pagina Facebook carabinieri

Un uomo è stato arrestato dai carabinieri a Sant’Agata di Militello, in provincia di Messina, con l’accusa di violenza sessuale nei confronto delle sue due figlie minorenni. Il provvedimento cautelare è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari, su richiesta della procura di Patti. Dalle indagini è emerso che l’uomo, per i quali sono stati disposti i domiciliari, avrebbe abusato delle due figlie, entrambe minori di 14 anni.

L’inchiesta è stata avviata dopo una denuncia presentata nell’ottobre scorso dalla madre delle due ragazzine ed ex convivente dell’indagato. L’attività investigativa, sviluppata anche attraverso intercettazioni, ha accertato che l’uomo avrebbe abusato delle figlie dal 2021 approfittando dell’assenza della madre.