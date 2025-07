Caro voli: abolita la tassa sugli imbarchi negli aeroporti minori dell’Isola

Foto di Tatlin

«L’emendamento del Senato che permetterà di non applicare l’addizionale comunale sui diritti d’imbarco per gli aeroporti siciliani più piccoli è il coronamento di un grande lavoro che la Regione ha portato avanti in questi mesi per incentivare i voli verso questi scali e di conseguenza incrementare i flussi turistici». Lo dice l’assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità Alessandro Aricò.

«Il governo regionale – prosegue Aricò – ha portato avanti questo progetto fortemente voluto dal presidente Renato Schifani. La misura, infatti, è totalmente finanziata con fondi regionali e ha già suscitato grande interesse tra i vettori. Consentirà l’aumento dei voli e del numero dei passeggeri nei territori connessi ai quattro aeroporti interessati, ovvero quelli con un traffico di meno di 5 milioni di passeggeri all’anno: Trapani, Comiso, Lampedusa e Pantelleria. Il provvedimento – conclude l’assessore – permetterà di valorizzare queste aree e rafforzarne il turismo, incentivando anche la destagionalizzazione».