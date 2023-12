A29, autostrada chiusa per soccorrere un cane

L’autostrada A29 Palermo–Mazara del Vallo è stata chiusa in direzione del capoluogo siciliano, nei pressi dello svincolo di Carini, per soccorrere un cane gravemente ferito sulla sede stradale. Per soccorrere l’animale, gli agenti della polizia stradale hanno chiuso l’arteria per consentire a una ditta specializzata di recuperare il cane e affidarlo al veterinario. L’animale potrebbe essere stato abbandonato lungo la carreggiata ed è poi stato investito da un automobilista.