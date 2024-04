A19 Palermo-Catania, camion si ribalta: due feriti e circolazione bloccata

Circolazione interrotta sull’autostrada Palermo-Catania nel tratto all’altezza di Enna. L’interruzione è dovuta al ribaltamento di un autocarro che trasportava patate. Due persone sono rimaste ferite ma in modo non grave. Il tratto in cui è avvenuto l’incidente era già interessato da un cantiere e presentava quindi una circolazione a doppio senso. Pertanto è impossibile transitare in entrambe le direzioni: verso Palermo e verso Catania, con uscita obbligatoria allo svincolo di Enna. Sul posto, presenti i vigili del fuoco, la polizia e le squadre di Anas per procedere ai rilievi e al ripristino della viabilità.