In contromano sulla A18 con una bici elettrica rubata: scatta il Tso per un 23enne

11/02/2026 di , Tempo di lettura 1 min

In contromano sull’autostrada A18 Messina-Catania, sulla corsia di sorpasso e, per di più, con una bici elettrica rubata: ha corso un vero pericolo un 23enne affetto da disagio psichico. Bloccato dagli agenti della Polstrada di Giardini Naxos, dopo le numerose segnalazioni ricevute dagli automobilisti. I poliziotti hanno prima bloccato il traffico, per poi rincorrere il ciclista fino alla stazione di servizio più vicina. Dove il giovane ha abbandonato il mezzo per provare a nascondersi. Secondo quanto ricostruito, anche tramite i filmati di videosorveglianza, il 23enne avrebbe imboccato l’autostrada a Giardini Naxos, convinto di essere «un agente speciale con la bici di un noto personaggio mafioso», come ha spiegato agli agenti. Chiamato il 118, il ragazzo è stato trasferito all’ospedale di Taormina per essere sottoposto a un trattamento sanitario obbligatorio. La bici è stata riconsegnata al proprietario che, nel frattempo, ne aveva denunciato il furto.

