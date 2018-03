Trentatré. È questo il contributo che la Sicilia darà a Montecitorio in termini di seggi attribuiti con il sistema proporzionale. La ripartizione vede premiato ancora una volta il Movimento 5 stelle, a cui dovrebbero andarne almeno 16, due dei quali ancora in ballo tra i candidati di due collegi della Sicilia occidentale. Ad avere la certezza di uno scranno a Roma dovrebbero essere Adriano Varrica, Valentina D'Orso, Santi Cappellani, Luciano Cantone, Gianluca Rizzo, Filippo Scerra, Antonella Papiro, Antonio Lombardo, Caterina Licatini, Azzurra Cancelleri, Filippo Perconti, Rosalba Cimino, Dino Terrana e Angela Raffa. A contendersi i restanti due seggi dovrebbero essere Davide Aiello, Chiara Di Benedetto e Danilo Maniscalco. Tuttavia esiste una remota ipotesi per cui i seggi potrebbero essere addirittura 17.

La seconda rappresentanza in termini di seggi aggiudicati è quella di Forza Italia. Alla Camera, gli azzurri dovrebbero portare il senatore uscente Francesco Scoma, Antonino Germanà, a fine 2017 passato da Alternativa popolare a FI, il parlamentare uscente modicano Antonino Minardo, Matilde Siracusano, l'ex ministra Stefania Prestigiacomo, la giudice Giusy Bartolozzi e il collaboratore personale del commissario forzista Gianfranco Miccichè, Ugo Zagarella. Quattro i posti a Montecitorio che dovrebbero andare al Partito democratico: ad aggiudicarseli il braccio destro di Leoluca Orlando, Fabio Giambrone, il rettore dell'Università di Messina Pietro Navarra, il segretario regionale uscente Fausto Raciti, e il segretario palermitano Carmelo Miceli.

Il magro risultato ottenuto da Liberi e Uguali concede alla formazione che candidava come premier Pietro Grasso un seggio a Palermo. Ad aggiudicarselo è l'uscente Erasmo Palazzotto. Tuttavia, un secondo seggio potrebbe rientrare - e in questo caso la squadra cinquestelle si fermerebbe a 16 - grazie al cosiddetto effetto flipper, che riguarda la ripartizione su scala nazionale e che potrebbe premiare Guglielmo Epifani. Chi invece è certo di avere ottenuto due scranni a Montecitorio sono Lega e Fratelli d'Italia: a sorridere nella prima sono Alessandro Pagano e Carmelo Lo Monte, mentre il partito guidato da Giorgia Meloni manderà a Roma Carolina Varchi e Manlio Messina.

GLI ELETTI SICILIANI ALLA CAMERA NEI COLLEGI PLURINOMINALI

MOVIMENTO 5 STELLE

Adriano Varrica

Valentina D'Orso,

Santi Cappellani

Luciano Cantone

Gianluca Rizzo

Filippo Scerra

Antonella Papiro

Antonio Lombardo

Caterina Licatini

Azzurra Cancelleri

Filippo Perconti

Rosalba Cimino

Dino Terrana

Angela Raffa

FORZA ITALIA

Francesco Scoma

Antonino Germanà

Antonino Minardo

Matilde Siracusano

Stefania Prestigiacomo

Giusy Bartolozzi

Ugo Zagarella

PARTITO DEMOCRATICO

Fabio Giambrone

Fausto Raciti

Pietro Navarra

Carmelo Miceli

LEGA

Alessandro Pagano

Carmelo Lo Monte

FRATELLI D'ITALIA

Manlio Messina

Carolina Varchi

LIBERI E UGUALI

Erasmo Palazzotto

GLI ELETTI SICILIANI ALLA CAMERA NEI COLLEGI UNINOMINALI

MOVIMENTO 5 STELLE

Aldo Penna

Giorgio Trizzino

Roberta Alaimo

Vittoria Casa

Giuseppe Chiazzese

Piera Ajello

Dedalo Pignatone

Michele Sodano

Vita Martinciglio

Francesco D'Uva

Alessio Villarosa

Andrea Giarrizzo

Laura Paxia

Simona Suriano

Eugenio Saitta

Maria Lucia Lorefice

Maria Marzana

Paolo Ficara