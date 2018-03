Cronaca – L'ingegnere capo con una nota replica all'articolo pubblicato da MeridioNews, in merito alla registrazione in cui si sentono due imprenditori discutere delle modalità per realizzare una turbativa d'asta. «Interlocutori non identificabili», afferma. Il nostro giornale è in grado di affermare che uno dei due è Bartolomeo De Francisci