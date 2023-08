Palermo, giro di armi e droga nel quartiere Zen 2: arrestato un 22enne

Un 22enne del quartiere Zen 2, a Palermo, è stato arrestato dai carabinieri ed è finito ai domiciliari con l’accusa di detenzione illegale di munizioni e armi, ricettazione e detenzione illecita di droga. Durante un servizio di controllo, i militari hanno notato il ragazzo allontanarsi dalla propria abitazione con fare sospetto e hanno deciso di perquisirlo. I carabinieri hanno trovato un sacchetto di plastica con un fucile a canne mozze calibro 12 e una doppietta calibro 16 con matricola abrasa. La perquisizione estesa anche all’abitazione ha portato al ritrovamento di una katana, più di 40 dosi di hashish e quasi 350 euro in contanti. Inoltre, al fratello 19enne dell’indagato sono stati trovati vasi, aeratori, fertilizzante e lampade termiche per l’allestimento di una serra indoor.

L’operazione ha portato anche alla denuncia di una 36enne che aveva a casa una pistola calibro 6.35 e munizionamento dello stesso calibro. I militari della stazione di San Filippo Neri hanno esteso le attività di ricerca ad alcuni garage, i cui proprietari sono in corso di identificazione, scoprendo un fucile a canne mozze calibro 12, una pistola a salve, diverse cartucce, un bilancino di precisione e più di 200 grammi tra marijuana e hashish, già suddivisi in dosi. Le armi e il munizionamento verranno inviate al Ris dei carabinieri di Messina per le analisi balistico-dattiloscopiche e per verificare se siano state utilizzate per delitti. La droga sequestrata verrà, invece, esaminata dal laboratorio del comando provinciale di Palermo.