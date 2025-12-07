Foto di A.S.D Volley '96 Milazzo

Zafferana Etnea, intossicazione da monossido di carbonio nel palazzetto: squadra di volley in ospedale

07/12/2025 di , Tempo di lettura 2 min

Momenti di paura ieri sera nel palazzetto dello sport di Zafferana Etnea, dove la partita di pallavolo tra Zafferana Volley e ASD Volley 96 Milazzo è stata improvvisamente interrotta a causa di una presunta intossicazione da monossido di carbonio. Le due squadre si trovavano al terzo set della partita sul punteggio di 1-1. A provocare l’emergenza sarebbe stato il malfunzionamento dell’impianto di riscaldamento, che avrebbe saturato l’ambiente con il gas inodore e potenzialmente letale. Numerose atlete della squadra ospite, insieme ad accompagnatori e membri dello staff tecnico, hanno iniziato ad accusare forti malori: mal di testa, nausea e vomito, tutti sintomi compatibili con l’inalazione di monossido.

I soccorsi del 118 e il protocollo maxi emergenza

Scattato l’allarme, al palazzetto sono arrivate diverse ambulanze del 118 e si è attivato il protocollo di maxi emergenza con il supporto dei vigili del fuoco. Le prime a presentarsi al Pronto soccorso del Cannizzaro di Catania sono state le atlete, i tecnici e i familiari della squadra ospite, il Milazzo. A tutti, secondo le informazioni raccolte da MeridioNews, è stata eseguita immediatamente l’emogasanalisi (EGA) per misurare i livelli di anidride carbonica nel sangue: in diversi casi sarebbero state rilevate concentrazioni superiori alla norma.

La grande affluenza di pazienti ha imposto l’apertura della procedura di maxi emergenza, con l’intervento del personale del 118 per lo smistamento verso altri Pronto soccorso. Otto persone in totale sono state trasferite: quattro al Policlinico di Catania e quattro al Pronto soccorso di Giarre, tutte in buone condizioni. Molti altri pazienti, dopo la valutazione, sono stati dimessi oppure hanno scelto di non essere trasferiti ritenendo di poter rientrare a casa.

L’attivazione delle camere iperbariche

Fondamentale anche l’attivazione delle camere iperbariche del Cannizzaro e di Siracusa, pronte a ricevere eventuali intossicati gravi. Alla fine solo la camera iperbarica del Cannizzaro è stata utilizzata, mentre a Siracusa non è arrivato alcun paziente. Parallelamente, i sanitari hanno cercato di rintracciare anche gli atleti e gli accompagnatori della squadra di Zafferana per sottoporli a EGA e verificare la necessità di terapia con ossigeno.

Le operazioni si sono protratte fino alle 4.15 del mattino, quando l’emergenza è rientrata sia per il 118 sia per il Pronto soccorso del Cannizzaro. Ingenti le risorse subito messe in campo: due ambulanze, due pulmini a nove posti, un’automedica, medici, infermieri e numerose bombole portatili di ossigeno. Restano ora da chiarire le cause esatte del guasto all’impianto di riscaldamento che ha trasformato un pomeriggio di sport in un evento ad alto rischio. Le verifiche tecniche sul palazzetto saranno determinanti per accertare responsabilità e prevenire nuovi episodi.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Oroscopo settimanale dall’8 al 14 dicembre 2025
Leggi la notizia

Momenti di paura ieri sera nel palazzetto dello sport di Zafferana Etnea, dove la partita di pallavolo tra Zafferana Volley e ASD Volley 96 Milazzo è stata improvvisamente interrotta a causa di una presunta intossicazione da monossido di carbonio. Le due squadre si trovavano al terzo set della partita sul punteggio di 1-1. A provocare […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dall’8 al 14 dicembre 2025
di

Nella settimana che dà il via ufficiale alle feste, con la ricorrenza di lunedì 8 dicembre, l’oroscopo della nostra rubrica astrologica è inaugurato da una splendida Luna. Inizia benissimo per i segni di Fuoco Ariete, Leone e Sagittario: molto accesi da fameliche passioni. In casa Terra, assestamento e sicurezza per Toro e Vergine, mentre il […]

Oroscopo settimanale dall’1 al 7 dicembre 2025
di

Settimana di inizi, aperta da un lunedì 1 dicembre, che nell’oroscopo tocca a Venere inaugurare, portando un ottimismo e una voglia di amare da tempo dimenticata dai dodici dello zodiaco! Fortunatissimi i segni di Fuoco – Ariete, Leone e Sagittario -, che godono dei favori del Sole e della Luna, entrambi di fuoco. Ottimo anche […]

Oroscopo del mese: dicembre 2025
di

Il cielo di dicembre 2025 inizia romantico, con la bella Venere che arriva in Sagittario, e l’oroscopo del mese promette che ci sarà modo di apprezzare la forza discreta delle passioni. Molto favoriti i segni di Fuoco – Ariete, Leone e Sagittario – ma, dopo giorno 20, anche i segni di terra: Toro, Vergine e […]

Business in chiaro

Oltre i motori

Guida agli incentivi auto elettriche 2025: ancora una possibilità per cui tenersi pronti
di

Tutti pazzi per gli incentivi per le auto elettriche 2025. Nonostante i fondi esauriti in poche ore, rimangono alcune domande per i fortunati possessori del voucher. Ma anche alcune possibilità per chi non è riuscito ad accaparrarsi l’ecobonus, pur volendo acquistare un’auto elettrica. Proviamo a fare chiarezza con l’aiuto degli esperti di Comer Sud, concessionaria […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze