Foto di Dario De Luca

Picchiato a morte da un 23enne, in piazza, in pieno giorno: arriva un arresto per l’omicidio di dicembre di Salvatore De Luca, 57 anni, a Catenanuova, nell’Ennese. I carabinieri hanno rintracciato il presunto autore del pestaggio che, il 3 dicembre 2025, ha fatto finire De Luca all’ospedale Cannizzaro di Catania. Dove è morto dopo 12 giorni di ricovero, a causa delle gravi ferite riportate. Il giovane, accusato di avere ripetutamente colpito con calci e pugni il 57enne in piazza Riggio, facendogli sbattere più volte la testa contro un muro, è indagato per omicidio dalla procura di Enna. E adesso è stato arrestato a Lecce, dove si era trasferito. Fin dai primi interrogatori, il movente è stato fissato nei contrasti tra le famiglie dei due.