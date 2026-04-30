Foto di Dario De Luca

Catenanuova, un arresto per l’omicidio di Salvatore De Luca: picchiato a morte in pieno giorno

30/04/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Picchiato a morte da un 23enne, in piazza, in pieno giorno: arriva un arresto per l’omicidio di dicembre di Salvatore De Luca, 57 anni, a Catenanuova, nell’Ennese. I carabinieri hanno rintracciato il presunto autore del pestaggio che, il 3 dicembre 2025, ha fatto finire De Luca all’ospedale Cannizzaro di Catania. Dove è morto dopo 12 giorni di ricovero, a causa delle gravi ferite riportate. Il giovane, accusato di avere ripetutamente colpito con calci e pugni il 57enne in piazza Riggio, facendogli sbattere più volte la testa contro un muro, è indagato per omicidio dalla procura di Enna. E adesso è stato arrestato a Lecce, dove si era trasferito. Fin dai primi interrogatori, il movente è stato fissato nei contrasti tra le famiglie dei due.

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