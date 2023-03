Vulcano: multe per 17mila euro ai proprietari delle carcasse di mezzi abbandonati

Trentatré carcasse di mezzi abbandonati e non più funzionanti sono state scoperte nelle campagne dell’Isola di Vulcano (in provincia di Messina) dai carabinieri, che sono riusciti a individuarne i proprietari, 28 persone. Una di esse è stata denunciata per il reato di abbandono incontrollato di rifiuti pericolosi. Tutte sono state sanzionate per un totale di 17mila euro. In particolare, sono state individuate 15 autovetture, 13 roulotte, tre moto, un furgone e una macchina operatrice semovente, tutte mancanti delle parti essenziali e considerati rifiuti per l’elevato stato di degrado in cui versavano. Contestualmente alle sanzioni, per i responsabili è scattato l’obbligo di provvedere immediatamente allo smaltimento delle carcasse, pena l’emissione di una ordinanza sindacale che impone l’immediato smaltimento e il ripristino dello stato dei luoghi.