Un uomo è sbarcato sull’isola di Vulcano con la cocaina addosso

Un uomo è finito in manette dopo essere stato scoperto con addosso un involucro sottovuoto in cellophane contenente 54,5 grammi di cocaina. Già noto alle forze dell’ordine, l’arrestato è stato colto in flagranza nel corso dei controlli al terminal degli aliscafi in partenza da e per Vulcano (arcipelago delle isole Eolie, in provincia di Messina) appena sbarcato sull’Isola dall’aliscafo proveniente da Milazzo. Dopo avere notato un atteggiamento sospetto, i militari lo hanno fermato e lo hanno perquisito trovandogli la droga, poi sequestrata e inviata al Ris per le analisi di laboratorio. L’uomo adesso si trova nel carcere di Barcellona Pozzo di Gotto, nel Messinese.