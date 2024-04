Vittoria, madre denuncia il figlio violento: il giovane finisce ai domiciliari

Foto di Alberto Sanchez da Pixabay

Un giovane violento e una denuncia da parte della madre. A Vittoria, in provincia di Ragusa, un giovane maggiorenne è stato arrestato dalla polizia. Dopo una segnalazione, le forze dell’ordine sono intervenute per una lite in una casa di Vittoria. Lì una donna ha riferito alla polizia che il figlio le avrebbe chiesto incessantemente denaro, presumibilmente per acquistare droga. La donna sarebbe stata anche minacciata e aggredita dal ragazzo, che viveva con lei. La signora ha raccontato anche che i maltrattamenti si verificavano da diverso tempo e che in più occasioni è stata vittima di violenze fisiche da parte del figlio.

Il ragazzo – già sottoposto a due misure cautelari per i reati di maltrattamenti in famiglia e di rissa – in quel momento è risultato essere sottoposto alla misura di prevenzione personale dell’avviso orale emesso dal questore di Ragusa, che è un ammonimento verbale a tenere una condotta di vita conforme alla legge. Accertati i fatti, gli agenti intervenuti hanno arrestato il ragazzo in flagranza di reato. Il giovane è stato messo ai domiciliari in un’altra abitazione, che si trova fuori dalla provincia di Ragusa.