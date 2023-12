Vittoria, operai lavorano tra sporcizia e zero sicurezza: titolare denunciato per sfruttamento

Foto di Marios Gkortsilas

L’imprenditore di un’azienda agricola in contrada Alcerito, a Vittoria (in provincia di Ragusa), è stato denunciato per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Durante l’ispezione è emerso che quattro operai, di nazionalità tunisina, lavoravano senza guanti protettivi e scarpe antinfortunistiche. Gli stessi alloggiavano in strutture con condizioni igieniche precarie.