Vittoria, poliziotto resta ferito in una rissa

Tre denunciati per una rissa a Vittoria, nel Ragusano. I tre uomini di nazionalità tunisina sono stati denunciati sabato pomeriggio in quanto responsabili di una rissa a Vittoria, nel Ragusano. Uno dei tre è stato anche arrestato ed è finito agli arresti domiciliari per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e porto di strumenti atti ad offendere: aveva un tirapugni e ha aggredito un poliziotto intervenuto, provocandogli diverse ferite ed escoriazioni al volto. I tre si sono azzuffati con calci, pugni e lanci di pietre in piazza Senia dove, a richiamare l’attenzione della polizia, è stato un gruppo di stranieri che si stava allontanando dal luogo per via dell’episodio. I responsabili sono stati identificati per B.B., del 2001 (che oltre a essere arrestato per i reati indicati prima, è anche irregolare sul territorio nazionale), M.O. del 1987 e K.M. del 1966.