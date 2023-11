Vittoria, aveva nell’abitazione una pistola pronta per essere usata

Un uomo di 45 anni è stato arrestato dalla polizia a Vittoria (in provincia di Ragusa) per detenzione di arma clandestina e relativo munizionamento e ricettazione. Durante la perquisizione domiciliare a casa del 45enne – supportata dalle unità cinofile antiesplosivo di Catania – è stata trovata una pistola Beretta calibro 7,65 con matricola abrasa e con caricatore rifornito di cartucce, pronta per essere utilizzata.

L’uomo, risultato sprovvisto di porto d’armi, è stato posto agli arresti domiciliari. L’arma, invece, è stata sequestrata e sarà inviata alla polizia scientifica di Catania per le analisi balistiche, al fine di accertare se la stessa sia stata utilizzata per commettere reati.