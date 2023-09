Vittoria, per l’autore del pestaggio il divieto di stare in un quadrilatero del centro abitato

Divieto di accesso alle aree urbane (Dacur). È questo il provvedimento del questore per il 18enne di Vittoria, in provincia di Ragusa, che è stato individuato come l’autore del pestaggio ai danni di un coetaneo avvenuto all’interno del locale di un distributore automatico di cibi e bevande in via Adua. Un’aggressione a favore di telecamera, il cui video è poi stato anche postato sui social, che sarebbe partita dopo uno sguardo da parte della vittima alla fidanzata dell’altro giovane. Adesso, il questore ha adottato per ragioni di sicurezza questa misura nei confronti del neomaggiorenne: vietato per lui l’accesso e lo stazionamento nelle immediate vicinanze dei pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento ricompresi in un quadrilatero del centro abitato di Vittoria.

Il giovane aggressore era stato identificato nel corso delle indagini degli agenti di polizia e denunciato. Adesso è arrivato il provvedimento da parte del questore di Ragusa, Vincenzo Trombadore, per la gravità dei reati commessi in pieno centro abitato. Ad avviare il procedimento amministrativo per le misura di prevenzione personale di pubblica sicurezza sono stati gli agenti della polizia anticrimine. La violazione dei divieti costituisce reato ed è punita con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 10.000 a 24mila euro. Una misura con cui il questione punta a «limitare il raggio di azione delle persone pericolose o sospette e assicurare maggiore tranquillità e sicurezza urbana alla cittadinanza».

Articoli correlati