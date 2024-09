Vittoria, baby pusher di 16 anni nascondeva quasi 4 chili di droga e 10mila euro

Era a bordo di uno scooter, lungo le strade del quartiere Celle di Vittoria, quando ha cambiato velocemente direzione per evitare un controllo della polizia. Una scelta che si è rivelata sbagliata poiché gli agenti, insospettiti dalla manovra, lo hanno inseguito e bloccato. Il 16enne è stato trovato in possesso di 100 grammi di hashish, un bilancino di precisione, un coltello e una notevole somma di denaro. Subito dopo la polizia ha perquisito l’abitazione del minore recuperando 36 panetti di hashish per un peso complessivo di quasi 4 chilogrammi. Trovate anche marijuana e cocaina. Al giovane sono stati sequestrati 10mila euro in contanti. Espletate le formalità di rito l’arrestato è stato condotto presso il carcere minorile di Catania a disposizione dell’autorità giudiziaria.