Vittoria, armi clandestine comprate online e nascoste nel cassetto di un mobile in soggiorno

Una pistola lanciarazzi e una pistola ad aria compressa con relativo munizionamento entrambe prive di matricola. Sono le armi clandestine che la polizia ha trovato in casa di un 43enne a Vittoria, in provincia di Ragusa, che è stato arrestato e sottoposto ai domiciliari. Le armi sono state trovate nel corso di una perquisizione effettuata all’interno dell’abitazione dell’uomo che aveva già diversi precedenti per porto abusivo di armi e stupefacenti.

Nel corso del controllo in casa, i poliziotti hanno rinvenuto una pistola ad aria compressa calibro 4,5 con relativo munizionamento costituito da 45 pallini in ferro, priva di qualsiasi segno distintivo e una pistola lanciarazzi calibro 22 che non è di libera vendita. Entrambe le armi clandestine erano nascoste sotto il cassetto di un mobile del soggiorno. La pistola ad aria compressa è stata acquistata dall’arrestato su un sito online, pratica molto diffusa negli ultimi anni nonostante sia vietata dalla normativa nazionale vigente in materia di trasporto e detenzione di armi.