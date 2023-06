Foto incidente Franco Assenza

Chi sono le vittime dell’incidente a Mineo. Dietro il sinistro c’è l’ipotesi alta velocità

Rocco Di Dio, 25 anni, e Marika Ficicchia, 21 anni. Sono i nomi delle vittime del terribile incidente avvenuto alle 5.30 lungo la strada statale 385 di Palagonia, all’altezza di Mineo. I due viaggiavano a bordo di una Fiat Punto quando, per cause in corso di accertamento, il mezzo si è schiantato contro le barriere di protezione. Feriti altri due giovani. Si tratta del conducente del mezzo, un giovane di 23 anni, e un’altra ragazza di 19 anni. Entrambi sono stati trasferiti all’ospedale Gravina di Caltagirone. Dietro il sinistro potrebbe esserci l’alta velocità.

Necessario l’intervento dei vigili del fuoco e del personale Anas per estrarre feriti e vittime dalle lamiere della macchina. A occuparsi dei rilievi per la ricostruzione della dinamica sono i carabinieri della compagnia di Palagonia.