Chi sono le giovani vittime dell’incidente a Catania: «Non ci sono parole, solo dolore»

Il conducente, classe 2001, si chiamava Edoardo Di Stefano. Il passeggero era invece Cristian Gargano. Entrambi poco più che ventenni, hanno perso la vita nello schianto di questa notte a Catania, in via Trieste. Tutti e due erano a bordo di una moto Honda Africa Twin che, per motivi ancora in corso di accertamento, stando a quanto è stato ricostruito finora, in modo autonomo è finita contro una macchina che era parcheggiata lungo la strada. Secondo quanto emerso al momento, nessuna delle vittime indossava il casco al momento dell’impatto.

Il 24enne che era alla guida del mezzo a due ruote, è figlio di un’avvocata di Catania. Sui social sono già molti i post di cordoglio pubblicati sul profilo: «Ci stringiamo al dolore per la tragica perdita del figlio – si legge in uno dei contenuti postati – Non ci sono parole, ma solo tanto dolore per questo lutto». Intanto, saranno le indagini a provare a ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente.