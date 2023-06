Trapani, violenza sessuale su minore al supermercato: arrestato un 81enne

Avrebbe avvicinato la sua giovane vittima all’interno di un supermercato di Trapani e, approfittando della scarsa presenza di persone, l’avrebbe costretta a subire lì degli atti sessuali. Per questo, un 81enne trapanese – già noto alle forze dell’ordine – è stato arrestato dai carabinieri per il reato di violenza sessuale su minore. Le indagini sono partite dopo la denuncia da parte dei genitori della vittima. «La minuziosa attività di indagine eseguita dal reparto operante, condivisa dall’autorità giudiziaria, ha permesso – si legge in una nota dei carabinieri – di risalire all’arrestato che, a seguito delle formalità di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico nella propria abitazione».