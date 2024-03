Violenza sessuale su un 65enne, coppia di Caltanissetta arrestata a Cogne

Foto di Joey Huang su Unsplash

Avrebbero abusato sessualmente di un 65enne e l’avrebbero ricattato. Una coppia di Caltanissetta è stata arrestata a Cogne, in Valle d’Aosta, per violenza sessuale in concorso. Lui 57 anni e lei 64, avrebbero violentato più volte un 65enne, riprendendo le scene e minacciando l’uomo di diffondere i video. Secondo quanto ricostruito da chi indaga, nello scorso giugno la coppia avrebbe affittato un appartamento del 65enne, che viene descritto come persona mite e ingenua. Inizialmente i rapporti personali sarebbero stati amichevoli, in seguito sarebbero iniziate le violenze.

In almeno una decina di episodi l’uomo sarebbe stato costretto a subire atti sessuali. Come testimoniano alcune immagini, una volta sarebbe anche svenuto. In alcuni casi l’uomo avrebbe implorato la coppia di smettere, dicendo loro dei suoi problemi di salute, ma le violenze sarebbero continuate sotto la minaccia di diffondere i video. La coppia, inoltre, avrebbe occupato l’appartamento dell’uomo, con l’intento di non andare via. Il 65enne avrebbe cambiato abitudini di vita pur di non incontrare più le due persone. Fino a quando ha deciso di denunciare.