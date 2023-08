Violenza di gruppo a Palermo: disposto il trasferimento dei sei in altre carceri siciliane

Dal pomeriggio di oggi è previsto il trasferimento, dal Pagliarelli di Palermo in altre carceri siciliane, dei sei giovani arrestati con l’accusa di violenza di gruppo ai danni di una ragazza di 19. Tra le destinazioni, Castelvetrano e Termini Imerese. «Prendiamo atto della necessità di trasferire gli autori dello stupro avvenuto a Palermo, ed esprimiamo sostegno al personale di polizia penitenziaria che li dovrà custodire – dice Gioacchino Veneziano, segretario generale della Uilpa polizia penitenziaria della Sicilia -. Ovvio che in condizioni di pesante carenza di organico i livelli di sicurezza si abbassano, quindi per salvaguardare l’incolumità dei soggetti bene ha fatto il comando di Pagliarelli a richiederne il trasferimento».