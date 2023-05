Dopo la separazione dei genitori picchia la madre e i fratelli. Arrestato un 22enne a Catania

Un 22enne, indagato per il reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali a carico della madre, è stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere, eseguita dai carabinieri della stazione di Catania piazza Verga. Le indagini hanno fatto luce sulle condotte poste in essere dal ragazzo il quale, dopo la separazione dei genitori, avrebbe iniziato ad avere condotte violente e moleste nei confronti della madre e dei suoi due fratelli conviventi. La donna, la prima volta a maggio 2021, sarebbe stata colpita con calci, pugni, schiaffi e spintoni, costringendola alle cure del Pronto soccorso dell’ospedale Garibaldi centro. Subito dopo la vittima avrebbe effettuato la cessione dell’immobile al suo ex marito ma questo non l’avrebbe preservata da ulteriori azioni violente.

A gennaio 2023 è stata nuovamente costretta a ricorrere alle cure mediche con minacce di morte, con il figlio che avrebbe aggredito anche i fratelli minorenni. Nonostante una denuncia ad aprile il figlio l’avrebbe nuovamente aggredita con i fratelli dell’aggressore che, terrorizzati, hanno chiesto aiuto al 112 consentendo così il pronto intervento di una pattuglia delle forze dell’ordine.