Violenze a ex compagna, gli agenti lo trovano sul letto con due coltelli

Un uomo di 48 anni è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia, lesioni aggravate e violazione di domicilio. È successo ad Avola, in provincia di Siracusa, dove le forze dell’ordine sono intervenute nell’abitazione di una donna che ha riferito di essere stata malmenata dal convivente. La vittima è stata trasportata in ambulanza all’ospedale locale, in cui le è stata riscontrata una frattura al radio. All’aggressore, in via preventiva, sono stati sequestrati otto coltelli e quattro fucili da sub, tenuti nella casa dell’ormai ex-compagna. Dopo le cure mediche, la donna è rientrata a casa e l’ex allontanato, ma nelle prime ore del giorno seguente si è ripresentato. Dopo avere divelto la porta d’ingresso, l’uomo ha fatto irruzione nell’abitazione, mentre la vittima è riuscita a fuggire e a raggiungere il commissariato di polizia. Gli agenti, ritornati nell’abitazione, hanno trovato il 48enne disteso sul letto con due grandi coltelli. Finito in manette, è stato condotto in carcere.