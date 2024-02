Violento pestaggio a Randazzo: una persona ricoverata in Rianimazione. Indagano i carabinieri

Foto di Dario De Luca

Una versione poco convincente fornita ai sanitari del Pronto soccorso ha fatto scattare, come da protocollo, la comunicazione alle forze dell’ordine. La vicenda è quella che riguarda un violento pestaggio avvenuto a Randazzo, in provincia di Catania, la notte scorsa. Non è chiaro quante persone siano rimaste coinvolte nella lite ma ad avere la peggio, secondo quanto verificato da MeridioNews, è stato un uomo, trasferito con il 118 all’ospedale Cannizzaro di Catania. Il ferito presentava diversi traumi e fratture al volto che hanno reso necessario il ricovero nel reparto di Rianimazione. Meno gravi, invece, le condizioni di un secondo ferito. Arrivato in codice giallo nel nosocomio e poi dimesso nel primo pomeriggio di oggi. La lite sarebbe avvenuta in via Coclite, all’angolo con via Pietro Mascagni. Zona in cui si sono recati i carabinieri per effettuare dei rilievi.