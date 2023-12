Augusta, lascia i domiciliari e viene sorpreso a passeggio

I carabinieri dell’aliquota operativa della compagnia di Augusta hanno arrestato un 35anne per

evasione dagli arresti domiciliari. L’uomo è stato arrestato lo scorso agosto e posto ai domiciliari poiché gravemente indiziato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali commessi nel capoluogo etneo, ma è risultato assente al controllo dei carabinieri che lo hanno successivamente rintracciato per le vie del centro urbano. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato ricondotto ai domiciliari presso la sua abitazione, come disposto dall’autorità giudiziaria.