Villa Bellini, beccato mentre rovistava dentro un’auto. Denunciato pregiudicato

La polizia ha beccato un pregiudicato40enne catanese mentre tentava di rubare all’interno di un’autovettura parcheggiata nei pressi della villa Bellini, lungo via Tomaselli. Grazie alla segnalazione di un passante gli agenti hanno notato un uomo accovacciato sul sedile anteriore, lato passeggero, mentre era intento a rovistare all’interno.

Il malvivente stato trovato in possesso di un grosso cacciavite della lunghezza di 30 centimetri circa, che aveva nascosto all’interno dei pantaloni e che aveva probabilmente utilizzato per rompere il finestrino e aprire l’auto. L’intervento tempestivo dei poliziotti ha, quindi, impedito che l’uomo potesse fare razzia degli effetti personali lasciati all’interno dell’autovettura. Il malvivente è stato denunciato per tentato furto aggravato e possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso.