Dal carcere in diretta su TikTok. Canzoni neomelodiche mentre sfornavano pizze

Si riprendevano, trasmettendo in diretta su TikTok, mentre cantavano canzoni neomelodiche e sfornavo pizze. Il tutto all’interno del carcere di Terni, in Umbria. Protagonisti tre giovani che avrebbero utilizzato un micro cellulare, introdotto in maniera illegale all’interno dell’istituto penitenziario e sequestrato lo scorso 13 dicembre. Due tra gli autori del video avevano il volto parzialmente coperto grazie ad alcune sciarpe mentre un terzo detenuto, originario della Sicilia, si sarebbe ripreso in faccia senza problemi. Ed è proprio grazie a quest’ultimo che gli inquirenti sono risaliti all’identità degli altri due.

Tra loro c’è Francesco Pio Valda. Il giovane è accusato dell’omicidio di Francesco Pio Maimone, ucciso a Napoli da un colpo di pistola vagante il 20 marzo 2023. Il giovane venne raggiunto da un proiettile durante una lite tra un gruppo di ragazzi. Tra loro c’era proprio Pio Valda che, secondo le accuse, sparò perché qualcuno gli aveva pestato il piede sporcandogli la scarpa. I tre sono stati denunciati per «accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione». I ragazzi sono tutti detenuti per reati riguardanti il traffico di sostanze stupefacenti, omicidio e associazione di tipo mafioso.