A Viagrande sparirà il viale alberato. Legambiente: «Facciamo una diffida formale»

13/11/2025 di , Tempo di lettura 2 min

«A Viagrande sparirà il bellissimo viale alberato». La segnalazione che riguarda la cittadina in provincia di Catania, arriva dalla sezione locale di Legambiente. Gli ambientalisti sono già pronti alla mobilitazione, intanto dal Comune arriva il motivo che avrebbe reso necessario l’abbattimento degli alberi.

Il viale alberato di Viagrande

Un viale alberato fatto altissimi tronchi che costeggiano via Garibaldi a Viagrande, da un lato e dall’altro della carreggiata. «A quanto pare – si legge in un post pubblicato sulla pagina Facebook di Legambiente Catania – dovranno essere tagliati 15 alberi monumentali meravigliosi». Una notizia confermata non solo dalle immagini di alcuni operai già al lavoro da questa mattina, con la strada chiusa e i segnali con le indicazioni stradali alternative, ma anche da un comunicato ufficiale arrivato proprio dal Comune di Viagrande.

Una nota con cui l’ente comunale della cittadina in provincia di Catania comunica che fino a venerdì 21 novembre «dalle 7 alle 16 sarà in vigore la chiusura totale al transito veicolare di un tratto della via Garibaldi (S.p. 8/II-IV), ricadente all’esterno del centro abitato di Viagrande». Il motivo della chiusura al traffico della strada – disposta dalla città metropolitana di Catania – è spiegato a chiare lettere poco dopo: «Si è resa necessaria per consentire interventi di rimozione degli alberi di alto fusto pericolanti posti ai margini della carreggiata». Sarebbe il pericolo, insomma, il motivo per cui a Viagrande sparirà il viale alberato.

La mobilitazione degli ambientalisti

«Senza perdere un istante – continuano da Legambiente ci stiamo mobilitando per chiedere spiegazioni alle autorità competenti». Subito dopo, gli ambientalisti propongono anche un’azione pratica per contrastare la rimozione degli alberi. «Sul sito del Comune di Viagrande – suggeriscono – c’è questo modulo per segnalare un disservizio. Chi lo desidera – sottolineano da Legambiente – può utilizzarlo per impedire il taglio degli alberi. Nel frattempo – annunciano – noi stiamo procedendo a una diffida formale».

Le indicazioni del Comune di Viagrande

Nel comunicato del Comune di Viagrande vengono date tutte le informazioni utili per il traffico veicolare. Il tratto di strada – via Garibaldi – interessato dalla chiusura si estende dall’intersezione con via Petrone sino al civico 46 di via Garibaldi. «I lavori – precisano dall’amministrazione comunale – interessano entrambe le corsie e rendono indispensabile la sospensione della circolazione per garantire la pubblica incolumità». Intanto, dal punto di vista pratico, per ridurre i disagi, sono stati individuati possibili percorsi alternativi. «Da San Giovanni La Punta verso Zafferana Etnea: strada provinciale 8/II-IV, strada provinciale 73, strada provinciale 43 e rientro su strada provinciale 8/II-IV. Direzione Zafferana verso San Giovanni La Punta: via Poio, viale Europa, strada provinciale 43 e rientro su strada provinciale 8/II-IV».

