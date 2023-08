Viagrande, trovato morto operaio di 25 anni. Intervento dei carabinieri. Indagini in corso

Lo hanno trovato schiacciato dalla benna di una ruspa meccanica contro un muro in pietra lavica. La vittima è un operaio di 25 anni, originario della Romania. L’uomo, secondo quanto appreso da MeridioNews, è morto questa mattina all’interno di un maneggio, tra i territori di Viagrande e Aci Sant’Antonio. Sul posto, dopo la chiamata al numero unico per le emergenze, si sono recati i carabinieri della compagnia di Acireale, i vigili del fuoco e il 118 ma per il manovale non c’è stato nulla da fare. Ancora da chiarire l’esatta di dinamica dei fatti di quello che sembrerebbe un incidente sul lavoro. Secondo quanto riferito dai presenti, il 25enne sarebbe stato l’unico ad utilizzare il mezzo meccanico. Sul posto si sono recati il magistrato di turno e il medico legale. A lavoro c’è anche il reparto scientifico dell’Arma dei carabinieri.