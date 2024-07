Viagrande, minaccia di morte il padre per ottenere dei soldi: arrestato 44enne

Avrebbe minacciato di morte il padre per ottenere dei soldi. A Viagrande, in provincia di Catania, un 44enne con precedenti penali è stato arrestato dai carabinieri: l’uomo avrebbe minacciato di morte il padre anziano, perché lui non gli avrebbe dato il denaro che il 44enne aveva richiesto. Esasperato per le continue richieste del figlio, l’anziano – insieme alla moglie – ha chiamato i militari. Vedendo arrivare i carabinieri, l’uomo avrebbe tentato la fuga – anche scavalcando le recinzioni di alcune case – ma è stato bloccato nel cortile di un condominio. L’uomo, che probabilmente usava i soldi estorti ai genitori per acquistare della droga, è stato portato in carcere. I genitori del 44enne l’hanno denunciato e ora l’uomo è accusato di maltrattamenti in famiglia e di estorsione.