Viaggio nei misteri e nel fascino dell’animo sconosciuto nel libro di Annamaria Venere

«“All’ombra del tacco” è un thriller ma anche un giallo investigativo». Così la scrittrice Annamaria Venere, autrice del libro, ha lanciato la sua fatica editoriale a “Cortile d’autore”, il ciclo di presentazione di testi organizzato a Belpasso con il patrocinio dell’assessorato alla Cultura. L’iniziativa, ospitata all’interno della biblioteca comunale “Roberto Sava” ha visto presente anche il giornalista Salvo Falcone. «Siamo alla fine – continua Venere – degli anni Novanta e tre cadaveri vengono rinvenuti all’interno di un trullo nella meravigliosa Valle d’Itria. A capo delle indagini c’è il capitano Gentile che non riesce a fare a meno di coinvolgere nelle investigazioni la sua amica di sempre, Flora Contini, dotata di grande intuito e di una grande capacità investigativa; ma soprattutto della capacità di riuscire ad entrare nella mente degli altri. Ed è così che supporta anche Paolo, un giornalista dalla grande cultura. E’ anche un uomo misterioso, quasi schivo. Possiede nella sua abitazione, una biblioteca ricca di libri rari dove lui riesce a trovare sempre le risposte agli indizi che il serial killer semina sulle scene del crimine».

Questa in sintesi una parte della storia raccontata, che preannuncia anche un viaggio all’interno della persona. Il libro, infatti, fa tuffare il lettore nella propria personalità andando a scovare aspetti forse tenuti volutamente in disparte. Questi protagonisti «partiranno dall’Italia meridionale – prosegue – quindi dalla Puglia per arrivare nella meravigliosa città dell’Aquila, misteriosa, esoterica per poi finire il loro inseguimento verso nord. Sulle tracce di chi però, nel frattempo, non smetterà di uccidere. I personaggi mostrano l’inquietudine umana che viene rappresentata». Un modo, quindi, per analizzare le personalità; dopotutto «il giallo – chiosa – è la scusa per potere scrivere altro».