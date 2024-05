Un viaggio in mountain bike tra i vulcani della Sicilia. «Non tutti riescono a percepire l’unicità di questi luoghi»

Escursioni che però non si limitano al territorio etneo. «Era interessato anche ad altri vulcani – continua Barbagallo – Così siamo andati alle Eolie, le abbiamo esplorate e insieme e grazie al supporto di un film maker abbiamo realizzato un trailer tra l’Etna, Vulcano e Stromboli. Così ha lanciato un tour tra i vulcani, ma con la possibilità di visitare anche Salina e Lipari». Il tour completo ha una durata di nove giorni e prevede una crociera tra le isole Eolie e alcuni pernottamenti a Zafferana Etnea. Altro dettaglio da non sottovalutare è il fatto che, contrariamente alla moda del momento, vengano utilizzate biciclette senza pedalata assistita. L’ideale sono i mezzi che fanno parte della categoria enduro: ossia bici versatili che permettono di pedalare in salita, nonostante i pesi non proprio piuma, ma che danno il meglio nei tratti in discesa. Tutto senza disdegnare la possibilità di affrontare dei tratti con il mezzo in spalla, quando il terreno non permette di stare in sella.

«I biker che scelgono questo tour sono tutti esperti e hanno già girato sulle Alpi e sulle Dolomiti. Quasi tutti tedeschi, austriaci e svizzeri». Cosa resta di questa esperienza? «Sono estasiati dal fatto di potere visitare un vulcano attivo, riuscendo a vedere e a sentire il respiro della montagna. Per chi è nato e cresciuto alle pendici dell’Etna forse è una cosa scontata, ma per un turista vedere una colata lavica o un’attività esplosiva è qualcosa di incredibile. Solo il fatto di sentire i boati e i rumori li fa innamorare. Questi sono luoghi che vanno approcciati in un certo modo: tutti possono osservarli, ma non tutti riescono a percepirne la grandezza».