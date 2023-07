Via Passo Gravina, intervento dei vigili del fuoco per caduta calcinacci

Vigili del fuoco a lavoro lungo via Passo Gravina, a Catania, per la caduta di alcuni calcinacci da uno stabile al civico 74. I pompieri sono a lavoro con un’autoscala. Sul posto è presente anche una pattuglia dei vigili urbani con gli agenti impegni a regolare il traffico. Al momento, come segnalano alcuni lettori, si registrano dei rallentamenti alla circolazione.